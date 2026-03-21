היירוטים כשלו: חיל האוויר מתחקר את הנפילות בערד ודימונה

בתוך כמה שעות הצליחו שני טילים לחדור את ההגנה האווירית ולפגוע פגיעות ישירות באזורים מיושבים בדימונה וערד כשהם גורמים לנזק כבד למבנים ולפגיעות בגוף. בחיל האוויר בודקים את הסיבות לכשל ביירוט

מבצע שאגת הארי היום -22. חיל האוויר החל לתחקר את הכשל במערך ההגנה שגרם לפגיעות טילים ישירות הערב גם בדימונה וגם בערד.

שני טילים איראנים עם ראשי קרב גדולים של מאות קילוגרמים, פגעו הערב פגיעות ישירות גם בערד וגם בדימונה. בשני המקרים נעשו ניסיונות יירוט אך הם כשלו וגרמו לטילים עם ראשי קרב גדולים לפגוע באוכלוסייה אזרחית ולגרום לנזק כבד ולנפגעים בגוף.

מדובר בשתי ערים שנמצאות קרובות יחסיות זו לזו ובשני המקרים מערך ההגנה שכולל את טילי החץ וקלע דוד לא הצליח ליירט את הטילים.

זירת הנפילה בערד (שימוש לפי סעיף 27א)

בדימונה נפצעו כ-20 בני אדם בפגיעה ישירה בהם 4 בני אדם באורח קשה, ובערד כ-100 בני אדם נפצעו בהם ילדה כבת 5 באורח קשה ועוד כ-11 באורח בינוני אך קיים חשש ללכודים ולנעדרים שמוגדרים בשלב זה מנותקי קשר.

יש לציין כי מערכות היירוט אינן הרמטיות, ותמיד ישנם מקרים של פגיעות ישירות, אולם שני אירועי פגיעה ישירה בתוך זמן קצר באותו אזור גאוגרפי מעלות שאלות ולכן חיל האוויר מבצע את הבדיקה.

לצד זאת, ריבוי הסרטונים מדימונה וערד של רגעי הפגיעה מלמדים על התעלמות מהנחיות פיקוד העורף ובמקום להיכנס למרחבים מוגנים, אנשים יוצאים ומצלמים, מה שעלול לגרום לפגיעה בחיים.



