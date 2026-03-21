ה-F-15 הבלתי נגמר: מטוס קרב בן 50 שנה תוקף באיראן

תמונה אחת של מטוס קרב מספרת על היכולות המופלאות של צוותי הקרקע בחיל האוויר שמצליחים לשמר מטוס בן 50 שנה בכשירות מבצעית. מטוס עם 2 הפלות ממלחמת לבנון הראשונה מפציץ כעת באיראן

מבצע שאגת האריהיום ה-22. תמונה לכאורה תמימה של מטוס קרב בשמי הארץ מספרת את כל הסיפור על היכולות של חיל האוויר הישראלי.

בתמונה נראה מטוס קרב מסוג בז - F-15A שמספרו 658 וכינויו טייפון. מדובר על אחד המטוסים הוותיקים ביותר בחיל האוויר שהגיע לארץ בשנת 1976! - כלומר הוא משרת כבר 50 שנה.

מטוס F-15 הוא "משאית" של פצצות. הוא יכול לשאת כ-10 טונות של פצצות הרבה יותר משאר מטוסי הקרב שיש לישראל (F-16 ו-F-35) וככל הנראה גם יותר ממטוסי הקרב האחרים שאין לישראל (לא כולל מפציצים אסטרטגיים).

צוותי הקרקע משמרים את היכולות

יש לציין כי ארה"ב, שייצרה את המטוס הפסיקה את הייצור של סדרה A מזמן, ורוב המטוסים מהסוג הזה נמצאים במוזיאונים או במגרשי גרוטאות, אבל צוותי הקרקע של חיל האוויר מצליחים לשמר את המטוס הוותיק הזה - שהוא "סוס עבודה".

בכלל, יש לציין את צוותי הקרקע שמצליחים לשמר יכולת רציפה של המטוסים, בפעילות שוטפת קרוב לשנתיים וחצי מתוכן שני מבצעי ענק באיראן והפצצות בתימן שדורשים 1,500 קילומטר של טיסה לכל כיוון, וכל זה עם תקלות אפסיות.

2 הפלות במלחמת לבנון הראשונה

על חרטום המטוס יש 2 עיגולי הפלות, רמז להיסטוריה של המטוס שהפיל במלחמת לבנון הראשונה (לפני 44 שנה) מטוסי מיגים סוריים בקרבות אוויר מעל שמי סוריה ולבנון, מבצע שהבטיח עליונות אווירית ישראלית בשמי המזרח התיכון.

מטוסי ה-F15 הפציצו בתוניסיה במבצע 'רגל עץ' את מפקדת אש"ף בשנת 1985, ובמשך השנים פעלו בלבנון, בסוריה, בעיראק, בסודן, בתימן ולאחרונה גם באיראן.