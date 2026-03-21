הרמטכ"ל: "טווח הטילים האיראני מגיע עד לברלין, פריז ורומא"

הרמטכ"ל זמיר מתייחס לתקיפות צה"ל ולמערכה המתמשכת מול איראן ואומר שנלחם גם בפסח. לדבריו האיראנים נפגעו בצורה רחבה בשבועות האחרונים: "משטר הרוע חלש יותר". עוד הוא חשף כי הטילים של איראן יכולים להגיע עד לבירות אירופה

המערכה מול איראן נמשכת: הערב (מוצ"ש) מתייחס הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר לפעילות צה"ל ולהישגיו במבצע "שאגת הארי".

הרמטכ"ל זמיר אומר כי: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית".

לדבריו לאיראנים יש טילים שמגיעים עד לאירופה: "איראן שיגרה טיל בליסטי בין יבשתי דו שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלה לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה - ברלין, פריז ורומא כולן נמצאות בטווח איום ישיר"

עוד הוסיף זמיר ואמר כי "אישרתי היום לפיקוד הצפון את התוכניות להמשך הלחימה. אין הכלה יותר! יש יוזמה! יש התקפיות! כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר."

הרמטכ"ל סיכם ואמר כי גם בחג הפסח המלחמה צפויה להימשך: "אנחנו באמצע הדרך אך הכיוון ברור. בעוד כשבוע, בפסח, חג החירות, נמשיך ונלחם על חירותינו ועתידנו".