לאחר הסערה בכנסת: יבוצע פיקוח לשימוש ב-5.8 מיליארד ש"ח

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי החלה לדון לפני זמן קצר בהצעת חוק מסגרות המדינה (הוראות מיוחדות לשנת 2026), כאשר הדיון כולל הצבעות.

לאור הביקורת הנוקבת מוקדם יותר השבוע מצד חברי האופוזיציה בוועדה, על כך ש-5.8 מיליארד ש"ח "רזרבת חירום אזרחית" הנכללים בשינויים לאור המלחמה, אינם כוללים מנגנון הוצאה מוסדר במסגרת החקיקה, זאת שעה שגורמי המקצוע באוצר סברו בעת קבלת ההחלטה כי יש לכלול כזה, ציינו באוצר כי לאחר שיח עם שר האוצר, יוכנס להצעת החוק סעיף שיגדיר את מטרת שימוש 5.8 מיליארד השקלים. במסגרת התיקון יקבע כי הוצאה של 5.8 מיליארד השקלים הינה לשם מימון הוצאות ביטחוניות או אזרחיות ככל שידרשו בשנת 2026, שנובעות במישרין מהמבצע הצבאי.

בנוסף, בפתח הדיון הוצג כי סעיף הגרעון יתוקן במסגרת הצ"ח ויקבע כי הגרעון יעמוד על שיעור של עד 4.9% בשנת 2026, זאת נוכח הסיכום על היטל בגובה 3 מיליארד ש"ח שיוטל על הבנקים השנה.

כזכור, הצעת החוק הוגשה מחדש לכנסת ואושרה לקריאה ראשונה השבוע, בעקבות הוצאות המלחמה הנוכחית נגד איראן, הגדלת ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026, גידול השיעור המותר בהוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 והגדלת הגרעון.

חה״כ נאור שירי (יש עתיד) אמר בתגובה: "כספי המיסים שלנו הם לא דמי כיס של שר האוצר. כל שקל מכיסם של משלמי המיסים הישראלי יעבור את מנגנוני הבקרה של שומרי הסף וועדת הכספים".