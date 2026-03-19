צבי סוכות תוקף את פיקוד העורף: "יש כאן צבא שמנהל מדינה"

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, יצא בביקורת חריפה נגד פיקוד העורף ואופן קבלת ההחלטות בכל הנוגע למערכת החינוך.

"יש כאן צבא שמנהל מדינה", אמר סוכות בראיון לתוכנית "הזירה המרכזית" בערוץ הכנסת, וקרא לשנות את המבנה שבו מתקבלות ההנחיות המשפיעות על חיי התלמידים והאזרחים.

לדברי סוכות, המצב שבו פיקוד העורף יושב לבדו סביב שולחן ומכריע בשאלות כגון אילו מסגרות חינוך יפעלו ואילו לא אינו סביר. "זה אירוע בלתי נתפס. אין סיבה שפיקוד העורף יחליט מה קודם למה", אמר. הוא הוסיף כי ברצונו לראות נציגי פיקוד העורף יושבים יחד עם נציגי המשרדים האזרחיים ומקבלים החלטות במשותף.

כדוגמה לפערים הנובעים מהמצב הנוכחי, ציין סוכות את ההנחיה המאפשרת התקהלות של 50 מבוגרים בסמוך למרחב מוגן, בעוד שהתקהלות של 30 ילדים בתוך מרחב מוגן אסורה. "אני אומר את זה בכאב, כיו"ר ועדת החינוך, פיקוד העורף לא רואה את התלמידים".

סוכות ציין כי כאשר הוא פונה לנציגי משרד החינוך בחיפוש אחר מתווים ופתרונות, תשובתם היא שאין להם מקום סביב שולחן ההחלטות. הוא העלה את הסוגייה גם בוועדת הביטחון, שם ציין כי מכוח צו מיוחד בעורף, הסמכויות מרוכזות בידי שר הביטחון.

כשנשאל מה הפתרון שהוא מציע, השיב כי אינו מבקש בהכרח להחזיר מיד את הילדים לכיתות, אלא לקיים שיח משותף בין פיקוד העורף לבין משרד החינוך לשם קביעת גבולות גזרה ברורים. "השאלה איזה גיל רשאי להתקהל אינה שאלה מבצעית – זו שאלה אזרחית", הבהיר, וסיים בטענה כי כיתה שבה מורה בוטח בתלמידיו להיכנס לממ"ד מוגנת יותר מאשר מרחב מוגן שאליו אנשים בוחרים שלא להיכנס בשעת אזעקה.