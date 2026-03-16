הממשלה אישרה: 81 מיליון שקלים לרכישת מיגוניות ברחבי הארץ

ממשלה אישרה במשאל טלפוני את המהלך כחלק ממבצע "שאגת הארי": רכש המיגוניות יתבצע על פי קריטריונים מקצועיים של פיקוד העורף ודרישות מהרשויות המקומיות

הממשלה אישרה היום (שני) במשאל טלפוני דחוף הקצאה של 81 מיליון שקלים לצורך רכישה והצבה של מיגוניות ברחבי המדינה. ההחלטה התקבלה כחלק מההיערכות העורף האזרחי במסגרת מבצע "שאגת הארי", ובמטרה לתת מענה מיידי לפערי מיגון ולשפר את המוכנות האזרחית בצל התקיפות המתמשכות.

על פי הצעת ההחלטה, משרד הביטחון ופיקוד העורף הונחו לרכוש ולהציב את המיגוניות בהתאם לתוכנית שתגובש על בסיס קריטריונים מקצועיים ומבצעיים, בשילוב דרישות שיעלו מהרשויות המקומיות בשטח.

יישום ההחלטה והקצאת התקציב, בגובה 81 מיליון ש"ח לשנת 2026, יתבצעו במסגרת תקציב הוצאות חירום אזרחיות וכפופים לאישורו הסופי של חוק התקציב בשלוש קריאות בכנסת. המהלך מהווה חלק מתיקון רחב יותר לחוק התקציב שנועד להתמודד עם ההשלכות הפיסקליות של המלחמה.