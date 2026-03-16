הדחת בן גביר: היועמ"שית מתנגדת לבקשת נתניהו לדחיית הדיון

בהרב-מיארה לבג"ץ: יש לקיים את הדיון ללא דחייה נוספת בשל הצורך בביקורת שיפוטית מהירה על כהונת השר, זאת על רקע פגיעה מתמשכת בתפקוד המשטרה בתחומי האכיפה, החקירות והמינויים הרגישים

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (שני') לבג"ץ כי היא מתנגדת לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את מועד הדיון בעתירה הדורשת את הדחת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בעמדה נכתב: "המשיבה מותירה לשיקול דעת בית המשפט הנכבד את דחיית המועד להגשת תגובת ראש הממשלה". לצד זאת הדגישה היועמ"שית כי אין הצדקה לדחות את הדיון עצמו.

עוד נכתב בתגובה כי "נוכח הפגיעה הקשה והשיטתית בעבודת המשטרה המתמשכת בימים אלה, ובכלל זאת בתחומים רגישים ביותר של אכיפה, חקירות ומינויים, ישנה חיוניות בקיום הביקורת השיפוטית בהקדם האפשרי".