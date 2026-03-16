הדחת בן גביר: היועמ"שית מתנגדת לבקשת נתניהו לדחיית הדיון

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (שני') לבג"ץ כי היא מתנגדת לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את מועד הדיון בעתירה הדורשת את הדחת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
בעמדה נכתב: "המשיבה מותירה לשיקול דעת בית המשפט הנכבד את דחיית המועד להגשת תגובת ראש הממשלה". לצד זאת הדגישה היועמ"שית כי אין הצדקה לדחות את הדיון עצמו.
עוד נכתב בתגובה כי "נוכח הפגיעה הקשה והשיטתית בעבודת המשטרה המתמשכת בימים אלה, ובכלל זאת בתחומים רגישים ביותר של אכיפה, חקירות ומינויים, ישנה חיוניות בקיום הביקורת השיפוטית בהקדם האפשרי".
בהמשך צוין כי המשטרה מתנגדת לדחיית מועד הדיון שכבר נדחה בעבר. בעמדה נאמר כי "המשיבה מתנגדת לדחיית מועד הדיון, שכבר נדחה בעבר". בבקשתו כתב נתניהו כי "לאור מצב המלחמה בו נתונה מדינת ישראל, אין באפשרות ראש הממשלה לקיים דיון עם הח"מ לשם השלמת הכנת התשובה". לדבריו, בשל כך "נדרש למשיבים זמן נוסף לשם הגשת התשובה". נתניהו הוסיף כי נעשים מאמצים להשלים את התגובה בהקדם, אך הדגיש כי זמינותם של גורמי הממשלה מוגבלת. "המשיבים נוקטים במירב המאמצים להשלים את התשובה בהקדם האפשרי, זאת בשים לב לזמינותם המוגבלת מאוד של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה", כתב, וציין כי הדבר נובע ממבצע "שאגת הארי" שהחל ב־28 בפברואר 2026 ואשר בעקבותיו הוכרז מצב חירום בעורף. לדבריו, בנסיבות אלה לא ניתן להגיש את התגובה בזמן שיאפשר את קיום הדיון בשבוע הקרוב. "אין בידי הח"מ אפשרות להגיש את התשובה במועד אשר יאפשר את קיום הדיון במועד הקבוע בשבוע הבא", נכתב בבקשה. ראש הממשלה הוסיף כי גם אם ניתן היה להגיש את התגובה, אין מקום לקיים דיון בתקופה הנוכחית. "נראה לראש הממשלה שאין מקום לערוך דיון תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת זה בזמן מלחמה", כתב, והדגיש כי השר לביטחון לאומי "אחראי על ביטחון הפנים בזמן מלחמה ומשתתף בישיבות הביטחוניות המצומצמות ביותר מתוקף תפקידו"
