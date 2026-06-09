איראן באיום דרמטי: "נגיב בעוצמה ובאופן מיידי"

ממשיכים לאיים: אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי איראן הפילה את המסוק האמריקני מעל מיצרי הורמוז וטען כי יתקפו בתגובה, בכיר איראני אמר הערב (חמישי) לרשת אל ג'זירה כי "מסוק האפאצ'י האמריקני לא טס מעל מים בינלאומיים. נגיב בעוצמה ובאופן מיידי לכל תקיפה אמריקנית נגד איראן".

כאמור, טראמפ חשף הערב כי איראן הפילה את מסוק הקרב האמריקני אמש במיצרי הורמוז, כשאיים בתגובה של הצבא האמריקני. "עודכנתי עכשיו על ידי הצבא הדגול שלנו שהאיראנים הפילו אתמול את אחד ממטסוק האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו, בזמן שהוא סייר מעל מיצרי הורמוז" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "במסוק היו שני טייסים, ושניהם חולצו בשלום, הם בטוחים ולא נפצעו". למרות זאת, טראמפ הזהיר: "עם זאת, ארה"ב חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו. תודה על תשומת לבכם לעניין זה!". בתגובה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען כי "מיצרי הורמוז הם לא במים בינלאומיים, אך נחלקים על ידי איראן ועומאן - ומרוחקים אלפי קילומטרים מחופי ארה"ב. הגבולות הימיים ברורים מאד. כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת. כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".

גם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף איים כי "אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל אנחנו מדברים בשפות אחרות בצורה הרבה יותר טובה. אם תפר את התחייבויותיך, אנחנו נעבור לדבר בשפה שאנו יודעים הכי טוב. אתה רוכב על הסוס שחבשת!".