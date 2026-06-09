שר החוץ האיראני על הפלת המסוק: "הפתרון הטוב ביותר - שיעזבו"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז וטען כי "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד. הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב (שלישי) להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתקוף את איראן כתגובה. בדבריו עראקצ'י ניסה להקטין את התקיפה וטען כי הכוחות האמריקנים נמצאים ב"סיכון מתמיד" באזור.

"מיצרי הורמוז הם לא במים בינלאומיים, אך נחלקים על ידי איראן ועומאן - ומרוחקים אלפי קילומטרים מחופי ארה"ב" טען עראקצ'י. "הגבולות הימיים ברורים מאד".

לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת. כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".

בסיכום דבריו עראקצ'י חזר על האיום של יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף: "אנחנו מעדיפים שפת דיפלומטיה, אבל מדברים גם בשפות אחרות.".