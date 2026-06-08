בית החולים בעדכון על מצב הפצועים מפיגוע הירי בשרון

בשורות טובות: במרכז הרפואי מאיר עדכנו היום (שני) על מצבם של הפצועים מפיגוע הירי שהתרחש אמש בשרון, כשלדבריהם חל שיפור במצבם של שלושת שאושפזו בבית החולים.
לפי הודעת המרכז, מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול השתפר, כשהשניים נמצאים כעת בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. בנוסף, מצבה של הפצועה השלישית - שנפגעה באורח בינוני - הוגדר כטוב, והיא שוחררה הבוקר לביתה.
כזכור, בפיגוע נרצח רס״ר (מיל׳) חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, ונפצעו בסך הכל 5 בני אדם - בהם שניים במצב קשה ו-3 במצב בינוני. אחד הפצועים קשה היה רכז הביטחון השוטף הצבאי (רבש"ץ) של היישוב צור נתן.
הפיגוע התרחש בשעות הבוקר סמוך ליישוב כוכב יאיר בשרון, כאשר מחבל שנסע ברכב עם לוחית זיהוי צהובה פתח באש לעבר אנשים שהיו בתחנת הדלק - ולאחר מכן נמלט והמשיך בירי לאורך הכביש באזור, כשהגיע גם לצור יצחק וסלעית. כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, שחוסל במחצבות בטייבה. בהמשך היום המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, אחרי שהתקבל מידע על אדם שביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, החשוד ניסה לתקוף את צוות הבלשים בבקבוק זכוכית, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים.
הפיגוע התרחש בשעות הבוקר סמוך ליישוב כוכב יאיר בשרון, כאשר מחבל שנסע ברכב עם לוחית זיהוי צהובה פתח באש לעבר אנשים שהיו בתחנת הדלק - ולאחר מכן נמלט והמשיך בירי לאורך הכביש באזור, כשהגיע גם לצור יצחק וסלעית. כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, שחוסל במחצבות בטייבה.
בהמשך היום המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, אחרי שהתקבל מידע על אדם שביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, החשוד ניסה לתקוף את צוות הבלשים בבקבוק זכוכית, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים.
תגובות