בית החולים בעדכון על מצב הפצועים מפיגוע הירי בשרון

במרכז הרפואי מאיר עדכנו על מצבם של הפצועים מפיגוע הירי בשרון, כשנאמר כי חל שיפור במצב הפצועים שנפגעו באורח קשה

בשורות טובות: במרכז הרפואי מאיר עדכנו היום (שני) על מצבם של הפצועים מפיגוע הירי שהתרחש אמש בשרון, כשלדבריהם חל שיפור במצבם של שלושת שאושפזו בבית החולים.

לפי הודעת המרכז, מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול השתפר, כשהשניים נמצאים כעת בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. בנוסף, מצבה של הפצועה השלישית - שנפגעה באורח בינוני - הוגדר כטוב, והיא שוחררה הבוקר לביתה.

כזכור, בפיגוע נרצח רס״ר (מיל׳) חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, ונפצעו בסך הכל 5 בני אדם - בהם שניים במצב קשה ו-3 במצב בינוני. אחד הפצועים קשה היה רכז הביטחון השוטף הצבאי (רבש"ץ) של היישוב צור נתן.