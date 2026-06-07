נעצר חשוד נוסף בפיגוע בשרון, בלשים הותקפו בזמן המעצר

במשטרה הודיעו כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע בכוכב יאיר, שביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר החשוד ניסה לתקוף את הבלשים

שעות ספורות אחרי הפיגוע הקטלני שהתרחש הבוקר (ראשון) בכוכב יאיר, בו נרצח אזרח ונפצעו חמישה נוספים בדרגות פציעה שונות, המשטרה הודיעה כעת כי עצרה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. במהלך המעצר, החשוד ניסה לתקוף את צוות הבלשים בבקבוק זכוכית, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים.

לפי הודעת המשטרה, במסגרת החקירה התקבל בתחנת טייבה מידע לפיו אדם מתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות. בלשי התחנה פעלו באופן מיידי, איתרו את החשוד ועצרו אותו.

כאמור, במהלך הפעילות ניסה החשוד לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית, אולם הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו - והאירוע הסתיים ללא נפגעים.

ממשטרת ישראל נמסר כי "כוחות המשטרה, לוחמי מג”ב ובהם לוחמי המשמר הלאומי, לצד יחידות מיוחדות ממשיכים בסריקות ובפעולות חקירה נוספות. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, נמצא בזירה ומקיים הערכות מצב שוטפות".