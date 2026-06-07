תיעוד דרמטי: רבש"צ סלעית פותח באש לעבר המחבל - ומונע אסון

סרטון אבטחה חדש מציג את רגעי המפנה בפיגוע המשולב בשרון ובשומרון: המחבל הגיע חמוש לכניסה למושב סלעית ופתח באש לעבר עמדת הש"ג. רבש"צ היישוב הגיב בתוך שבריר שנייה, שלף את נשקו והשיב אש מדויקת שהבריחה את המחבל ומנעה טבח המוני בתוך היישוב

סרטון אבטחה דרמטי שמתפרסם בשעות האחרונות חושף את רגעי החרדה והתושייה יוצאת הדופן בשער מושב סלעית, שהביאו לסיומו של מסע הקטל הרב-זירתי בשרון ובשומרון. התיעוד מציג את רגע המפנה הקריטי שבו נבלם המחבל, לאחר שכבר רצח אדם אחד ופצע ארבעה נוספים בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן.

בסרטון נראה המחבל כשהוא מגיע חמוש לחזית היישוב ומפתח בירי ישיר ומפתיע לעבר עמדת השמירה (הש"ג) בכניסה. באותן שניות גורליות שהה במקום רבש"צ היישוב, שבמקום קור רוח מרשים סירב להיכנס למגננה. הרבש"צ זיהה מיד את מקור האש, שלף את נשקו האישי, ותוך שניות בודדות השיב אש תקיפה לעבר המחבל. חילופי האש המהירים הפתיעו את התוקף, שאולץ לסגת ולברוח מהמקום מבלי שהצליח לחדור אל תחומי היישוב, ובכך נמנע אסון כבד בהרבה.

"הקו הראשון שמנע טבח"



מואז שומרון

בעקבות פרסום התיעוד, הדגישו גורמי הנהגה באזור את המשמעות הבלתי נתפסת של מהירות התגובה מצד מערך האבטחה המקומי. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התייחס לסרטון ואמר: "הרבש"צ, כיתת הכוננות וחיילי הגמ"ר הוכיחו שוב שהם קו ההגנה הראשון של אזרחי ישראל. רבש"צ סלעית פעל בנחישות, במקצועיות ובקור רוח, השיב אש לעבר המחבל ומנע אסון גדול הרבה יותר".

יו"ר מושב סלעית, אלירן עמנואל, הצטרף לשבחים והוסיף כי הערנות ומהירות התגובה של הרבש"צ סיכלו פיגוע גדול שהיה עלול להסתיים באסון כבד בשער היישוב, וציין לטובה גם את חברי כיתת הכוננות שהוקפצו לזירה תוך שניות בודדות מהישמע היריית הראשונה.