פיגוע ירי מתגלגל באזור כוכב יאיר: הרוג ו-5 פצועים

פיגוע ירי מתגלגל באזור באזור כוכב יאיר בשרון.

מעדויות ראשונות עולה כי מחבל שנסע ברכב עם לוחית זיהוי צהובה, פתח באש לעבר אנשים שהיו בתחנת הדלק, שני בני אדם נפצעו. לאחר מכן נמלט והמשיך בירי לאורך הכביש באזור.

זירת הפיגוע ליד צור נתן (דוברות מד"א)

כוחות מיוחדים של הימ"מ והשב"כ פתחו במצוד אחרי רכב המחבלים. במשטרה עדכנו: "כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע".

מחבל אחד חוסל באזור כוכב יאיר והשני בשטח פתוח בהמשך הכביש.

הרוג ועוד 5 פצועים

בסך הכל ישנם 2 פצועים בתחנת דלק סמוכה לכוכב יאיר, עוד פצוע בכניסה לצור יצחק ופצוע נוסף בהמשך הכביש לכיוון סלעית. אש נפתחה גם לעבר הש.ג. של הישוב, ללא נפגעים.

כעבור זמן קצר נקבע מותו של אחד הפצועים.

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30 ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות וקובעים את מותו ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר, גבר כבן 40 במצב קשה ולא יציב, עם פציעות חודרות. בנוסף פונו לבתי החולים, בלינסון ומאיר, אישה בת 61 וגבר בן 31 במצב בינוני, עם פציעות חודרות".

פראמדיק מד״א ליאור זילברברג סיפר: ״קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד״א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני.

בזירה אחרת, בצור יצחק, הענקנו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו. בזירה נוספת, בכביש 5533, טיפלנו בגבר נוסף במצב אנוש, ובעוד פצוע שמפונה במצב קשה. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות״



