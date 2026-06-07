הותר לפרסום: חיים קלומיטי מצור נתן נרצח בפיגוע בשרון

הותר לפרסום כי רס״ר (מיל׳) חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, נרצח בפיגוע הירי שהתרחש היום (ראשון) בשרון. קלומיטי ז"ל היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, חטיבת אפרים.

בצה"ל הוסיפו ועדכנו כי לוחם מילואים נוסף - רכז הביטחון ביישוב צור נתן - נפצע באורח קשה בפיגוע. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. 4 בני אדם נוספים נפצעו בפיגוע, בהם אחד במצב קשה ו-3 במצב בינוני.

כאמור, הפיגוע התרחש בשעות הבוקר סמוך ליישוב כוכב יאיר בשרון, כאשר מחבל שנסע ברכב עם לוחית זיהוי צהובה פתח באש לעבר אנשים שהיו בתחנת הדלק - ולאחר מכן נמלט והמשיך בירי לאורך הכביש באזור, כשהגיע גם לצור יצחק וסלעית. כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, שחוסל במחצבות בטייבה.

בהמשך היום המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, אחרי שהתקבל מידע על אדם שביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, החשוד ניסה לתקוף את צוות הבלשים בבקבוק זכוכית, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים.