פרטים נוספים על הפיגוע הקטלני בכוכב יאיר

פרטים נוספים על פיגוע הירי בכוכב יאיר. כוחות של חטיבת אפרים, גדוד פנתר, ימ״ס איו״ש ומצדה קפצו למרחב והחלו בסריקות נרחבות. המחבל חוסל על ידי משטרת ישראל בצור יצחק, מחבל נוסף נמלט פצוע מהזירה.

כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל שחוסל במחצבות בטייבה. נזכיר כי הפיגוע היה בשלוש זירות - כוכב יאיר, צור יצחק וסלעית. מיד לאחר הפיגוע, כוחות מיוחדים קפצו לזירה.

הרכב שהשתמשו בו המחבלים הוא "משטובה" עם לוחית זיהוי צהובה, אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה הגיעו גם הם לזירה והוטל כתר על מספר כפרים ובעיקר חסימות במעבר בין הצד האדום לכחול.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, קיים אף הוא הערכת מצב בעקבות האירוע.