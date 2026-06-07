לאחר מחלה קשה: הזמר ישי לוי הלך לעולמו

לוי, מהקולות המזוהים ביותר עם הזמר הים־תיכוני בישראל, הותיר אחריו עשרות להיטים וקריירה שנפרשה על פני יותר מארבעה עשורים

ישי לוי - אחד הזמרים הבולטים בזמר הים-תיכוני - הלך לעולמו בגיל 63.

הבוקר מסרה משפחתו "בכאב בלתי נתפס אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי הלילה. נעדכן באופן מסודר בשעת ומיקום ההלוויה היום. אין מילים כרגע".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו: "הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר האהוב ישי לוי."

"ישי היה מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, ומהקולות הגדולים והמרגשים במוזיקה הישראלית, אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל."

"אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחבריו ולמעריציו הרבים. יהי זכרו ברוך".

אמש הודיעה משפחתו כי "ישי לוי אכן מאושפז במצב קשה. אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות".

לוי בן ה-63 חתום על כמה מהלהיטים הגדולים של הזמר הים-תיכוני. מבין להיטיו ניתן למנות את "ריקוד רומנטי", "ריקדי", "תלתלים שחורים", "רעיה" ושירים שאפילו מושמעים בתכנית 'ארבע אחר הצהריים' כמו "צלצל ענבלים" ו"האחת שלי".



