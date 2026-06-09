קאמבק ללהיט המפורסם מהאייטיז: הגרסה החדשה של אוהד שרגאי

הזמר אוהד שרגאי מחדש את שיר הפריצה של מרגלית צנעני, בביצוע מיוחד המציין 50 שנה לפעילותם המוזיקלית של האחים ראובני – מחלוצי המוזיקה המזרחית והים-תיכונית בישראל.

אוהד שרגאי מפרסם היום (שלישי) ביצוע חדש ל"נערי שובה עליי", מהלהיטים הגדולים של מרגלית צנעני. הביצוע המיוחד יוצא עם ציון 50 שנה ל"אחים ראובני".

40 שנה ללהיט שפרץ את הדרך

אוהד שרגאי בביצוע מיוחד ל"נערי שובה אליי", שיר הפריצה של צנעני שיצא במקור בשנת 1986 והפך לאחד הלהיטים הבולטים של אותה שנה. גם היום, 40 שנה מאז צאתו, מושמע השיר רבות ומזוהה מאד עם דרכה של מרגלית צנעני, וגם נחשב לאחד הלהיטים הגדולים ברפרטואר של האחים ראובני.

חלוצי המוזיקה הים-תיכונית בישראל

האחים ראובני הם מחלוצי המוסיקה המזרחית, שגם הצליחו להביא אותה למרכז מפת המוסיקה בישראל. משפחת ראובני גילו וקידמו את אמני הענק: זוהר ארגוב, חיים משה, אהובה עוזרי, צלילי הכרם, מרגלית צנעני, דקלון, שימי תבורי, עופר לוי, ג'קי מקייטן ועוד ועוד. מהחנות הקטנה בשכונת התקווה יצאו לעולם מאות להיטים שמושמעים עד היום באופן יומיומי.

מאיר, אשר ז"ל, דני, דרורי ואליצור ראובני היו הראשונים שהאמינו במוסיקה הנ"ל, השקיעו והוציאו יותר מ-700 אלבומים שחלקם הפכו להיות אלבומי מופת ואבן דרך בתעשיית המוסיקה הישראלית. ראובני מוסיקה זכו בפרס אקו"ם בשנת 2022 עבור תרומתם לזמר העברי ולתרבות הישראלית.