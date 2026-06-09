אחרי פטירת אביו - שיר לוי בהודעה כואבת: "עכשיו הזמן שלי"

מספר ימים אחרי פטירתו של אביו, ישי לוי ז"ל, הזמר שיר לוי מפרסם הודעה כואבת

הזמר שיר לוי מעדכן היום (שלישי) את קהל מעריציו על שינויים בלוח ההופעות שלו, בעקבות הטרגדיה המשפחתית הקשה שפקדה אותו בתחילת השבוע עם פטירתו של אביו, מבכירי המוזיקה המזרחית בישראל.

לוי החליט לבטל את המופע החגיגי שהיה אמור להתקיים בסוף השבוע הקרוב, ופנה אל העוקבים שלו ברשתות החברתיות כדי לשתף בתחושות המורכבות ובהחלטה לקחת פסק זמן קצר מהבמות.

"הזמן להיות עם המשפחה"

בפוסט רגיש וכואב שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, הסביר הזמר כי המציאות הנוכחית מחייבת אותו להתכנס פנימה יחד עם הקרובים אליו ביותר, רגע לפני שיחזור לעמוד מול הקהל.

"بשל האבל והנסיבות ההופעה נדחית", כתב לוי למעריצים המודאגים. "בימים הקרובים נפרסם תאריך חדש". הוא הוסיף והדגיש עד כמה היצירה והמפגש החי עם האנשים שמלווים אותו חשובים לו, אך הבהיר: "המוזיקה והמפגש עם הקהל הם כל העולם עבורי, אך לאחר האובדן הכבד – זה הזמן שלי להיות עם המשפחה שלי".

תודה על החיבוק החם

לצד ההודעה על דחיית האירוע, ביקש שיר לוי לנצל את ההזדמנות כדי להודות להמוני המנחמים, הקולגות מהתעשייה והמעריצים הרבים שעוטפים את המשפחה מאז היוודע דבר האסון.

הוא הודה לכולם על המילים החמות והתמיכה ההדדית בימי השבעה, וחתם את דבריו בתקווה קטנה: "שנשמע רק בשורות טובות". כזכור, בתחילת השבוע הלך לעולמו המוזיקאי ישי לוי בגיל 63, לאחר התמודדות ממושכת ומאבק רפואי מורכב שבעקבותיו אושפז בבית החולים.