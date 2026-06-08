התייעץ עם גורמים בטחוניים: הדרמה של חנן בן ארי

בצל המלחמה מול ישראל לאיראן, הזמר והיוצר חנן בן ארי נקלע לסיטואציה חריגה ונאלץ להתייעץ עם גורמים בטחוניים

הזמר והיוצר חנן בן ארי נחת אתמול (ראשון) בפריז לקראת הופעתו המתוכננת להערב, ומצא את עצמו בלב דרמה ביטחונית עם קבלת הדיווחים על התחדשות הלחימה והשקת מתקפת הטילים מאיראן.

נוכח המתיחות המורכבת באירופה ובצילם של אירועי המלחמה בארץ, קיימו בן ארי וצוות הפקת המופע הערכת מצב דחופה וממושכת בנוגע לקיום האירוע וההשלכות הבטיחותיות הנגזרות ממנו.

התייעצויות ביטחוניות אל תוך הלילה

על פי הדיווח של גיל משעלי באתר 'מאקו', במהלך הלילה עמדו אנשי ההפקה בקשר רציף והתייעצו עם גורמים ביטחוניים מוסמכים כדי לבחון את רמת האיום על הקהל המקומי והצוות הישראלי. בסופו של דבר, לאחר שקלול כלל הנתונים ומתוך רצון שלא לאכזב את אלפי רוכשי הכרטיסים שכבר נערכו להגעתו, קיבל בן ארי החלטה מנהיגותית ובחר לקיים את המופע כמתוכנן ובמועדו המקורי.

בדומה למופעים גדולים אחרים של אמנים ישראלים בבירה הצרפתית, המופע החגיגי ייערך תחת אמצעי זהירות קפדניים במיוחד. האירוע יאובטח בכל מעגלי האבטחה הנדרשים, תוך מעורבות מלאה ותיאום הדוק עם משטרת פריז וחברת האבטחה הפרטית של מתחם ההופעות.

"בזכות הלוחמים אנחנו יכולים להופיע"

חנן בן ארי שיתף בהחלטה המורכבת ובמה שעבר עליו ועל צוותו מאז הנחיתה, ומסר ל-mako: "אני מרגיש שדווקא ברגעים כאלה התפקיד שלנו פה הוא לשמח, לחזק ולהיות יחד".

בן ארי ביקש לנצל את הבמה כדי לחזק את העורף הישראלי ואת כוחות הביטחון שנמצאים בחזית הלחימה, והוסיף מסר חם מהיבשת האירופית: "שולח מכאן כוח ואהבה למשפחות ולאהובים שלנו בישראל, ובעיקר ללוחמים והלוחמות – שנזכור שבזכותם ורק בזכותם אנחנו יכולים בכלל להופיע". המעריצים בפריז, מצדם, כבר מחכים לעלות יחד איתו לבמה ולשיר את הלהיטים הגדולים שקיבלו הערב משמעות מיוחדת.