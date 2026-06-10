ביום הולדתה ה-30: אמילי דמארי סוף סוף הגשימה את המשאלה מהשבי

אמילי דמארי חגגה אתמול את יום הולדתה ה-30 ברגע מרגש במיוחד, כשהיא מוקפת בחברות שהכירה בתקופה הכי חשוכה בחייה.

החברות שנשארה גם אחרי החושך דמארי, שנחטפה מביתה בקיבוץ כפר עזה ב-7 באוקטובר ושוחררה בעסקת החטופים בינואר 2025, חגגה את יום ההולדת לצד חברות קרובות מהשבי: רומי גונן, שהייתה איתה בשבי, וגם התצפיתניות לשעבר אגם ברגר, נעמה לוי ולירי אלבג, שאותן הכירה במהלך התקופה בשבי לפני שהופרדו. בסטורי שהעלתה שיתפה: "כשהייתי בשבי הפרידו בינינו ולא ציינתי איתן את יום ההולדת שלי. זו הייתה המשאלה הכי גדולה שלי - שממקום הכי חשוך הן יבואו ויהיו האור שלי". עוד כתבה: "אני מציינת יום הולדת 30 ולא יכולתי לפתוח עשור חדש בחיי בלעדיהן. תודה שבאתן חברות שלי, תודה על הכיף הכי בעולם".

התצפיתניות ( צילום: מתוך הסטורי של אמילי )

הביקור המרגש אצל אבא

לצד החגיגות, דמארי שיתפה גם רגע אישי במיוחד עם אביה, שמתמודד עם אלצהיימר. לדבריה, כבר בתחילת היום היה לה ברור מה הדבר הכי חשוב מבחינתה לעשות.

"לא משנה מה אני עושה היום, הכי חשוב לנסוע לדרום לאבא בבוקר. לתת לו חיבוק ונשיקה, לשמוע איתו מוזיקה ולהחזיק לו את היד", כתבה.

אמילי עם אביה ( צילום: מתוך הסטורי של אמילי )

דמארי סיפרה כי גם במהלך השבי הייתה חושבת עליו הרבה, ולא הפסיקה לשיר לעצמה את "על הגשר הישן" של רמי קלינשטיין - שיר שהוא אוהב במיוחד. כשהגיעה אליו והשמיעה את השיר, השניים פשוט פרצו בבכי.

"תודה על מי שאתה בשבילי ועל השיעורים שלמדתי איתך ועוד לומדת בזכותך", הוסיפה.