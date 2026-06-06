נלחם על חייו: הזמר ישי לוי מאושפז במצב קשה

משפחתו של ישי לוי - אחד הזמרים הבולטים בזמר הים-תיכוני - מסרה הודעה על כך שהוא מאושפז בבית החולים במצב קשה. "אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות"

ישי לוי - אחד הזמרים הבולטים בזמר הים-תיכוני - מאושפז בבית החולים במצב קשה.

אחרי חרושת שמועות ברשתות החברתיות, משפחתו מסרה הודעה קצרה: "ישי לוי אכן מאושפז במצב קשה. אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות".

לוי בן ה-63 חתום על כמה מהלהיטים הגדולים של הזמר הים-תיכוני. מבין להיטיו ניתן למנות את "ריקוד רומנטי", "ריקדי", "תלתלים שחורים", "רעיה" ושירים שאפילו מושמעים בתכנית 'ארבע אחר הצהריים' כמו "צלצל ענבלים" ו"האחת שלי".

בעבר הסתבך לוי עם בעיות סמים, אבל נגמל והשתקם. וגם הפעם נאחל לו רפואה שלמה ושיצא מזה בריא וחזק.