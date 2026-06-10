התקווה 6 משחררים את "מכת זקנה" - סינגל חדש מתוך האלבום "ויהי אור", יחד עם תמיר בר שחוזר לדמות "סבא אורי" המוכרת מארץ נהדרת. לצד עמרי גליקמן ותמיר בר, מופיע בקליפ גם רביד פלוטניק, שהיה שותף לכתיבה ולניהול המוזיקלי של השיר.

שיר על כל מה שמגיע אחרי גיל 40

"מכת זקנה" צוחק על כל הדברים שמתחילים להופיע בגיל 40 - שיערות לבנות, בדיקות דם, כאבי גב, משקפיים לנהיגה ועייפות שלא הייתה פעם. השיר מלא בשורות מצחיקות שקל להזדהות איתן, כמו "בסקווטים התעלפתי" או "מעל 4 מדרגות אני מחליף מפרק ירך", והכול מוגש בהומור עצמי בלי לקחת את עצמו ברצינות.

הקליפ מרגיש כמו מערכון

גם הקליפ עצמו ממשיך את הקו הקומי של השיר. במקום קליפ רגיל, מתקבל כמעט מערכון מוזיקלי שבו סבא אורי מכניס את חברי הלהקה לעולם ה"מבוגרים" - עם אווירה של דיור מוגן, מסיבות סלון, ריקודים מוגזמים וסיטואציות מביכות בכוונה.

רביד פלוטניק משתלב לאורך הקליפ בצורה טבעית ומשוחררת, והחיבור בינו לבין תמיר בר ועמרי גליקמן מוסיף הרבה מהכיף ומההומור של הסרטון.