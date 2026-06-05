תוך שבוע: מעל 650 תקיפות בדרום לבנון, 125 מחבלים חוסלו

יותר מ-650 תקיפות בדרום לבנון, חיסול חמישה מחבלים בכירים ברצועת עזה ומעצר של יותר מ-60 מבוקשים ביהודה ושומרון: סיכום פעילות צה"ל במהלך השבוע האחרון

בצה"ל מסכמים שבוע של פעילות בשלוש זירות במקביל להסרת האיומים מעל אזרחי מדינת ישראל, כשהציגו נתונים על הלחימה בלבנון, וכן הפעולות בעזה וביהודה ושומרון.

בפיקוד הצפון, חיל האוויר תקף במהלך השבוע האחרון יותר מ-650 מטרות של חיזבאללה. כמו כן, בסגירת מעגל מודיעינית ובהכוונת אגף המודיעין (אמ"ן), חוסלו יותר מ-125 מחבלים בדרום לבנון, לצד פעילות הכוחות הקרקעיים בקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור ולהסרת האיומים מעל תושבי הצפון והכוחות הפועלים באזור.

דובר צה"ל

בפיקוד הדרום, נמשך מאמץ החפירה השיטתי לחשיפת ולהשמדת תת-קרקע, תוך התמקדות במרחב חאן יונס. כמו כן, חוסלו 13 מחבלים באמצעות חיל האוויר, בהם ארבעה בכירים במנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

(צילום: דובר צה"ל)

בנוסף נאמר כי חוסל מחבל שפעל לקידום פעילויות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה, אשר חדר לשטח המדינה במהלך טבח שבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת ארבעה ישראלים מהמיגונית בצומת רעים: הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי.

בפיקוד המרכז, נעצרו יותר מ-60 מבוקשים, בהם מחבלים שתכננו להוציא לפועל פיגועי טרור בטווח הזמן המיידי, לצד מבוקשים בגין החזקת אמצעי לחימה, והשלכת אבנים ובקבוקי תבערה. כמו כן, נתפסו מספר אמצעי לחימה, בהם רובים מסוג M16 ו-MP5, נשקים מייצור עצמי מסוג "קרלו", רובה ציד וכמויות גדולות של תחמושת.

כלי הנשק שנתפסו צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי גם סוכל ניסיון הברחה של עשרה אקדחים בגבול המזרחי. במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לסיכול הברחות ולחיזוק מערך ההגנה לאורך הגבול המזרחי והמערבי.