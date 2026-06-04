הותר לפרסום: איתן שמואל למברג נהרג מירי נ"ט בדרום לבנון

הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בקרב בדרום לבנון אחרי שנפגע מטיל נ"ט

חלל צה"ל נוסף: הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בקרב בדרום לבנון. למברג ז"ל היה קצין שריון בגדוד 75, עוצבת ׳סער מגולן' (7).

התקרית שבה למברג נפל התרחשה היום (חמישי) בסביבות השעה 16:00, כאשר מחבל חיזבאללה ירה נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטאני. כאמור, למברג נהרג מפגיעת הטיל.

מיד אחרי האירוע, כוחות צה"ל תקפו מהאוויר ובאמצעות אריטלריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב כי "לב כולנו דואב את נפילתו של קצין השריון, סרן איתן שמואל למברג ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו ומשתתפים בצערה הכבד".

"איתן ז״ל, ממשמר השבעה, היה מפקד אמיץ שהוביל את חייליו בחזית הקרב כדי לשמור על ביטחון ישראל" הוסיף. "לנצח נזכור את גבורתו ואת הקרבתו. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד".