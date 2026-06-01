צה"ל התיר לפרסום: הרוג ושבעה פצועים באירוע בלבנון

צה"ל התיר לפרסום כי באירוע בלבנון נפל בקרב סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר ז"ל, בנוסף נפצעו באירועי שני קצינים ולוחם באופן קשה, בנוסף ללווחם במצב בינוני, שני קצינים ולוחם נוסף נפצעו קל.
מדובר צה"ל נמסר: "סרן ד״ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30, מתל אביב, רופא גדוד שקד (424), חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון".
בנוסף, הותר לפרסום כי: "באירוע בו נפל סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר ז"ל, נפצעו שני קציני צה"ל ולוחם באורח קשה, ולוחם נוסף באורח בינוני. בנוסף, באירוע נפצעו שני קצינים ולוחם באורח קל".
הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, והודעה נמסרה למשפחות.
