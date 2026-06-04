חוסלו בכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס בעזה | צפו בתיעוד

צה"ל ושב"כ חיסלו ארבעה מבכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה, אחרי שניסו לשקם את פעילות ארגון הטרור ברצועה. צפו בתיעוד

הישג נוסף: צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה (חמישי) בצפון רצועת עזה וחיסלו את בכירי מנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס.

לפי האישור של צה"ל, בתקיפה חוסל המחבל חסן רבאח חסן לבד, סגן ראש הביטחון הכללי וגורם מרכזי בקבלת החלטות ופיתוח דירקטיבות במנגנון.

(צילום: דובר צה"ל)

כמו כן, חוסלו המחבלים עאצם אמין שלאש שביר, עבדאללה עטא יונס אבו כלוב ומוחמד נעמאן זכי אבו מרק. מדובר בשלושה בכירים נוספים שהיו גורמים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון.

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל הסבירו כי "מנגנון הביטחון הכללי (הבטכ"ל) הוא מנגנון מרכזי וחשאי האחראי על אבטחת בכירי חמאס, התקשורת ביניהם ותכלול הפגישות שלהם. בכירי הבטכ"ל אמונים על אבטחת בכירי חמאס, שינועם בין נכסי חירום ועל יצירת תמונות מודיעין, לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון, המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל".



הבכירים שחוסלו צילום: דובר צה"ל

"בכירי הבטכ"ל חוסלו על מנת להסיר את האיום, לאחר שבתקופה האחרונה עסקו בניסיונות שיקום ארגון הטרור חמאס וכן בסיוע לבכירי הארגון לקדם את פעילות טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".