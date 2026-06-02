חוסל מחבל שהשתתף בחטיפה של הירש גולדברג פולין ו-3 שורדי שבי

חיסול נוסף: כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול (שני) במרכז רצועת עזה וחיסלו את המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס.

הערב, דובר צה"ל אישר כי רמצ'אן פשט לשטח הארץ במהלך טבח ה-7 באוקטובר, ולקח חלק בחטיפה של הירש גולדברג פולין ז"ל, וכן של שורדי השבי אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים.

בנוסף, נאמר כי רמצ'אן קידם במהלך המלחמה ובזמן האחרון מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כתוצאה, הובהר כי המחבל "היווה איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעל להסרת כל איום מיידי".