צה"ל מאשר: חוסל מחבל חמאס שעבד כרופא בבית חולים

בצה"ל אישרו כי ג'מאל אבו עון, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. במקביל לפועלו בארגון הטרור, אבו עון גם פעל כרופא בבית חולים בדיר אל-בלח

ט"ז סיון התשפ"ו
בית החולים שיפא בעזה. ארכיון צילום: פלאש 90

יומיים אחרי שדווח על תקיפה ממוקדת של כוחות צה"ל במרכז רצועת עזה, בצה"ל אישרו כעת (שני) כי חיסלו את המחבל ג׳מאל אבו עון, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפעל במקביל כרופא בבית החולים יאפא בדיר אל-בלח. 

במסגרת תפקידו בארגון הטרור, אבו עון פיקד על מחבלי חמאס וקידם ותכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. עוד נאמר כי במהלך התקופה האחרונה, הוא היה מעורב בקידום מאמצי בניין כוח, שיקום והתעצמות של ארגון הטרור חמאס, בניגוד להסכם הפסקת האש.

"פעולות הטרור של המחבל מהוות דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה ארגון הטרור חמאס בתפקידים אזרחיים לצורך קידום פעילות טרור" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

