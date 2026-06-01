צה"ל חיסל 3 מחבלים ששיגרו רחפני נפץ לעבר הכוחות בלבנון

הפעילות בדרום לבנון מתרחבת: כוחות חטיבת גבעתי פועלים בפיקוד אוגדה 36 לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני. בתיעוד שפורסם כעת (שני) על ידי דובר צה"ל, נראו רגעי החיסול של שלושה מחבלים שפעלו לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב.

לפי דובר צה"ל, האירוע התרחש אתמול כאשר שלושה מחבלי חיזבאללה פעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו הפועלים במרחב. בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ״ם של חיל האוויר זיהו וחיסלו את המחבלים בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.

בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות החלו בסריקות ואיתרו מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור לעבר כוחותינו. לאחר פעילות כוחותינו במרחב, המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה.