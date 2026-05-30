זעם בסביבת מוג'תבא חמינאי: 'טראמפ בגד בנו'

מוחסן רזאי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, ומוותיקי לשכת אביו, התבטא בזעם כנגד אי החלטתו של טראמפ בקשר לעסקה שהייתה אמש על השולחן, והאשים את הנשיא כי "טראמפ בגד כפליים, הוא בגד בהסכמות איתנו, ובגד בדיפלומטיה".

רזאי הוא אחד מבכירי המשטר הוותיקים ביותר שנותרו בחיים לאחר המלחמה, ואחד מוותיקי לשכת אביו, שכעת משמש על פי המשטר, כיועצו למלחמה של השליט העליון הטרי, מוג'תבא חמינאי. רזאי התבטא היום בזעם בעקבות כך שטראמפ לא אישר סופית את ההסכם שהונח על שולחן המשא ומתן בין שני הצדדים לאחר מגעים קדחתניים.

הוא תיאר את מעשיו של טראמפ: "זו בגידה כפולה ומכופלת, הוא בגד בהסכמות איתנו, ובגד בתהליך הדיפלומטי, כבר בפעם השלישית", אמש הודיע במפתיע הנשיא טראמפ כי תוך זמן קצר ינהל ישיבה סופית בה יחליט אם לאשרר את ההסכם עם איראן, אך לבסוף לאחר שעתיים, הפגישה הסתיימה ללא הכרעות.

כעת האיראנים זועמים, רזאי תיאר את המצב כך: "המשך המצור על איראן נוגד כל הסכמה בין הצדדים, ודרישותיהם המופרזות של וושינגטון מעקרות כל סיכוי להסכם".