צה"ל מאשר: חוסל מחבל נוח'בה שחצה את הקו הצהוב בעזה

כוחות צה"ל חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, התקרב לחיילים ו"ביצע פעולות חשודות בקרקע". בנוסף נאמר כי מחבל נוח'בה חוסל בבמרכז הרצועה ביום שלישי האחרון

התקריות בעזה נמשכות: כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו היום (חמישי) מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב, והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

בנוסף, בצה"ל אישרו כעת כי צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה של חמאס במרכז רצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם הרביעית השבוע שבה דווח על חיסול של מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב ברצועה. כזכור, ביום ראשון האחרון נאמר כי כלי טיס של חיל האוויר חיסל מחבל אשר עסק בקידום והכנה של פיגועי צליפה נגד כוחות הצבא הפועלים במרחב בטווח הזמן המיידי.

יום לאחר מכן, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי, כשגם הפעם חיל האוויר חיסל את המחבל. לאחר תחקור מודיעיני, צה"ל אישר שלשום כי המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.