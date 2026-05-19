יום אחרי התאונה בת"א: נהג האוטובוס שוחרר למעצר בית

עם סיום חקירתו של נהג האוטובוס מהתאונה הקשה ברחוב דיזנגוף בתל אביב, המשטרה הודיעה כי הוא שוחרר בתנאים מגבילים, כולל מעצר בית מלא

יום אחרי תאונת הדרכים הקשה ברחוב דיזנגוף בתל אביב, המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירתו של נהג האוטובוס שפגע בהולכי רגל. בתום החקירה, הנהג שוחרר בתנאים מגבילים, כולל מעצר בית מלא למשך חמישה ימים.

בהודעת המשטרה נאמר כי הנהג הפוגע היה תושב הצפון בן 26. "בוחני אגף התנועה במחוז תל אביב ממשיכים בחקירת התאונה", נמסר.

כאמור, לפחות 11 בני אדם נפצעו בתאונה שהתרחשה אמש, ביניהם ילדה בת 11 במצב אנוש, וכן אישה בת 49 וגבר בן 76 שנפצעו באורח קשה. על פי ממצאים ראשוניים, האוטובוס סטה ממסלולו מסיבה לא ברורה ופגע בעוצמה רבה בעץ ברחוב דיזינגוף המרכזי, כאשר בזמן הפגיעה גם ייתכן כי האוטובוס קרע כבל מתח גבוה באופן שהקשה על הטיפול בזירה.

בעקבות התאונה נפלו גם כמה כבלי חשמל, כשאזרחים שעברו באזור תועדו נמלטים מהזירה. מחברת חשמל נמסר כי "אוטובוס פגע בעמוד חשמל ברחוב דיזנגוף בתל אביב, וגרם לפגיעה בעמוד ולקריעת חוטי חשמל. אספקת החשמל באזור הופסקה לצורך הרחקת סכנה וטיפול בתשתית שנפגעה".





