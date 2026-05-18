תיעודים חדשים מהתאונה הקשה בתל אביב: מספר הפצועים מזנק

תאונה קשה וחריגה הערב בתל אביב, לפחות אדם אחד נהרג לאחר שאוטובוס התנגש בעץ, במקום מספר רב של פצועים ולכודים, על פי כוחות ההצלה יש חשד כי האוטובס קרע כבל מתח גבוה, דבר המקשה על חילוץ הפצועים.

זירת התאונה הקשה, צילום: תיעוד מבצעי מד"א

על פי הדיווחים מהזירה, מדובר בתאונה חריגה ומורכבת, כאשר על פי ממצאים ראשוניים, האוטובוס סטה ממסלולו מסיבה לא ברורה ופגע בעוצמה רבה בעץ ברחוב דיזינגוף המרכזי, כאשר בזמן הפגיעה גם ייתכן כי האוטובוס קרע כבל מתח גבוה באופן שמקשה על הטיפול בזירה.

מספר הפצועים במקום שנחשד קודם לכן על ידי כוחות החירום ב-6 ושני לכודים זינק כעת ל-10 פצועים ומספר לכודים לא ברור, ותיעודים חדשים שזורמים מהזירה מראים את אופיה הקשה והחריג של התאונה, בין הפצועים ילד בת 11 במצב אנוש ונערה בת 15 במצב קשה, שתיהן פונו בבהילות מהזירה וצוותי הרפואה הדחופה והטראומה נלחמים על חייהן.

לפי סעיף 27א'

בעדכון ראשוני מהשטח נמסר כך על ידי כוחות כבאות והצלה ממחוז דן: "צוותי כיבוי והצלה פוועלים בדקות אלה בחילוץ לכודים בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, במקום יש מעורבות ופגיעה של עמוד חשמל במתח גבוה".

מצוותי החירום של מד"א נמסר: "בשעה 20:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על אוטובוס שהתנגש בעץ ועמוד חשמל וככה"נ פגע במספר הולכי רגל ברח' דיזינגוף בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב ל-4 פצועים, בהם: נערה כבת 15 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב.".