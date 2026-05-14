בית החולים בעדכון על מצב הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ בצפון

במרכז הרפואי לגליל עדכנו על מצבם של ארבעת הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ בחניון בראש הנקרה, כשאחד מהם במצב אנוש ועבר ניתוח

שעות אחרי שדווח על פגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה, במרכז הרפואי לגליל פרסמו כעת (חמישי) עדכון על מצבם של ארבעת הפצועים מהאירוע הקשה.

לפי הודעת בית החולים, אחד הפצועים נותר במצב אנוש, כשהוא סיים ניתוח ועבר לטיפול נמרץ. פצוע נוסף במצב בינוני, ושני הפצועים הנותרים במצב קל - כשמתוכם אחד שוחרר לביתו, והשני עדיין במלר"ד וצפוי להשתחרר בקרוב.

כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי רחפן נפץ, שחצה ככל הנראה משטח לבנון, התפוצץ במרחב חניון ראש הנקרה וגרם למספר נפגעים במקום. כוחות רפואה של צה"ל וצוותי מד"א הוזעקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח והחלו להעניק טיפול רפואי מציל חיים בשטח.

בעקבות הפגיעה, כוחות הביטחון עורכים סריקות נרחבות במרחב מחשש לזיהויים נוספים או חדירה של כלי טיס עוינים נוספים לשטח ישראל. בצה"ל מתחקרים את נסיבות האירוע, ובין היתר נבדק האם הופעלה התרעה במערכות פיקוד העורף טרם פיצוץ הרחפן, ואת מסלול החדירה שלו.

