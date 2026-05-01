רחפן נפץ פגע ישירות ברכב סמוך למשגב עם: שני פצועים קל פונו

רכב עלה בלהבות סמוך למשגב עם בעקבות פגיעת כלי טיס עוין. שני פצועים קל פונו לטיפול. האירוע מצטרף לרצף פציעות מיממה האחרונה, בהן פציעת שני לוחמים הבוקר ופציעתם הקשה של קצינה ונגד אמש

שני בני אדם נפצעו היום (שישי) באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ שגרמה לשריפת רכב במרחב הסמוך למשגב עם. שני צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל גולן הוזעקו לזירה ופעלו לכיבוי הלהבות שאחזו ברכב בעקבות הפגיעה הישירה. הנפגעים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו להמשך קבלת סיוע רפואי.





הפגיעה הישירה ברכב חותמת רצף מדאיג של אירועי רחפני נפץ ב-24 השעות האחרונות. מוקדם יותר היום, נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל מפגיעת רחפן דומה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו בפרטי המקרה.

כאמור, אירועים אלו מגיעים בהמשך לפציעתם של קצינה ונגד צה"ל אמש (ה') במרחב הצפון. השניים נפגעו באורח קשה ובינוני מפגיעת כטב"ם נפץ, אירוע שפתח יממה של לחימה עצימה מול איום כלי הטיס המתאבדים בגזרת הצפון ובלבנון.