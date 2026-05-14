מפגן של עוצמה: אלפים בריקוד הדגלים. צפו

יום ירושלים תשפ"ו: אלפי בני אדם הגיעו היום (חמישי) לירושלים לצעדת ריקוד הדגלים המסורתית, המציינת את יום השנה ה-59 לאיחודה של עיר הבירה. בצעדה, שהתחילה במרכז העיר, עוברת דרך העיר העתיקה ושער שכם ומסתיימת בכותל המערבי, השתתפו שרים, חברי כנסת, ובכירי המגזר הדתי, שהתכנסו לחגוג את האירוע.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בראיון לסרוגים ליום ירושלים (צילום: נתן קון)

בין המשתתפים נמנה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שציין בראיון לסרוגים כי חגיגת יום ירושלים היא "שמחה גדולה, ותודה גדולה לריבונו של עולם. שמחה גדולה והזכות להיות שותף בבניין ירושלים בשנים האלה. אנחנו בונים את ירושלים, בונים את כל מרחבי ארץ ישראל שאוחדה מחדש בנסים הגדולים".



כשנשאל מה מיוחד השנה ביום ירושלים, סמוטריץ' הזכיר כי "אנחנו בתוך מלחמה, וירושלים מזכירה לנו על מה נלחמים".

ח"כ אוהד טל בראיון לסרוגים (צילום: נתן קון)

ח"כ אוהד טל אמר בראיון לסרוגים כי "לפני שנתיים וחצי, האויבים שלנו באו ורצו להילחם בעצם על המקום הזה. לא סתם הם קראו למלחמה 'מבול אל-אקצא'. הם אמרו לנו על מה בעצם המלחמה".

ריקוד הדגלים תשפ"ו (צילום: אליה אלבז)

לדבריו, "ירושלים שלהם היא רק ירושלים של חורבן, ירושלים שלנו היא של בניין. שלהם היא ירושלים של מוות, ושלנו ירושלים של חיים. בעזרת ה' האמת הזאת - ירושלים עיר הנצח - תנצח. אנחנו מנצחים ונמשיך לנצח בכל החזיתות".

במענה לשאלה מה הוא מאחל בכל הנוגע לביטחון ישראל, טל איחל שתהיה "שנה של ניצחונות גדולים, של אמת שמתבהרת בכל החזיתות. גם בלבנון, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, גם בסוריה, ובוודאי ובוודאי באיראן. בעזרת ה' ניצחונות גדולים לעם ישראל, אין ספק, ואחדות גדולה – שזה המהות של ירושלים".

מזכ"ל ישיבות בני עקיבא, אלחנן גלט, בראיון לסרוגים (צילום: נתן קון)

גם מזכ"ל ישיבות בני עקיבא, אלחנן גלט, הביא בראיון לסרוגים את איחוליו לעיר הבירה: "אני מאחל לירושלים שתזכה לעוד הרבה פקקים, לעוד הרבה עולי רגלים ולהרבה נוער, תלמידים ותלמידות, אוהבי מדינת ישראל, אוהבי ירושלים. כל זה יביא בעזרת ה' לגאולה שלמה, לעלייה לרגל ולאחדות שלמה בעם ישראל".