ברגע האחרון: נעצר חשוד שתכנן לבצע פיגוע ביום ירושלים

מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, עצרו כעת (חמישי) מבוקש שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע חבלני במהלך אירועי יום ירושלים.

(צילום: דוברות המשטרה)

לפי הודעת המשטרה, "עם קבלת המידע אודות החשוד, כוח מסתערבים של מג״ב ירושלים הוקפץ לשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים, שם בוצעו פעולות מבצעיות ממוקדות שהובילו לאיתורו של המבוקש בעת ששהה במתחם לשטיפת רכבים. הכוח המסוערב, שפעל בצורה סמויה, פרק לעבר המתחם, איתר את החשוד ועצר אותו ללא נפגעים".

רפ״ק א׳, מפקד פלגת מסתערבים בימ״ס ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

בעקבות מעצר החשוד, הוא הועבר להמשך חקירת השב"כ. מהמשטרה נמסר כי "שילוב הזרועות בין מסתערבי משמר הגבול לשירות הביטחון הכללי ממשיך להוות מרכיב משמעותי בסיכול טרור ובשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל איום".