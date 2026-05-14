בן גביר עלה להר הבית והניף דגל ישראל: "הר הבית בידינו"

שר לביטחון לאומי הגיע לפני זמן קצר אל הר הבית, הניף את דגל המדינה והצהיר כי המשילות במקום הוחזרה. בדבריו, התייחס השר לשקט היחסי שנשמר במהלך חודש הרמדאן האחרון וזקף זאת לזכות מדיניות של הרתעה: "החזרנו את המשילות בזכות הנחישות"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה היום (חמישי) להר הבית, במהלך שעורר הדים לאחר שהשר בחר להניף את דגל מדינת ישראל במתחם.

במהלך ביקורו בהר, מסר השר בן גביר הצהרה תקיפה שבה התגאה במדיניות שהוביל משרדו, וקשר בין פעילות כוחות הביטחון לשקט היחסי שנרשם בתקופה האחרונה במקום, הנחשב לאחד המוקדים הנפיצים ביותר.





"החזרנו את המשילות בהר הבית בזכות הנחישות וההרתעה", הכריז בן גביר. בדבריו, התייחס השר באופן ספציפי לתקופת החג המוסלמי שהסתיימה לאחרונה, תקופה שמועדת בדרך כלל למתיחות ועימותים: "השנה היה הרמדאן הכי שקט, זה בא בזכות הרתעה".

את הצהרתו במקום חתם השר בן גביר באמירה ההיסטורית המוכרת: "הר הבית בידנו!".

עוד לפני עלייתו של בן גביר, פקדו את הר הבית מאות מבקרים יהודים. העולים נכנסו להר בקבוצות תחת ליווי ואבטחה משטרתית, נתון שמשקף את הנוכחות היהודית הגוברת והתנועה הערה בהר בתקופה האחרונה.

כמה עולים של ארגון "בידינו" קיימו הבוקר גם הם צעדת דגלים בשטח הר הבית. לאחר שסיימו את הצעדה עוכבו הפעילים בידי משטרת ישראל.

פעילי בידינו עם דגל ישראל בהר הבית צילום: בידינו

עקיבא יואל אריאל, מ"מ מנכ"ל בידינו, מסר: "הזהות היהודית והציונית היא מה שמנחה ומוביל אותנו. קריאת הניצחון הר הבית בידינו של מוטה גור, מהדהדת עד ימינו. אף אחד לא יצליח למחוק לנו את הזהות, עם ישראל חי!"