דרמה בינלאומית: נתניהו הנחה לתבוע את עיתון הניו יורק טיימס

ראש הממשלה נתניהו הנחה יחד עם שר החוץ סער לפתוח בהליכי תביעה נגד עיתון ה-New york times לאחר שהעיתון פרסם שורה של עלילות לא מבוססות ומרחיקות לכת נגד ישראל והאשים אותה באלימות מינית מוסדית נגד פלסטינים

ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה מעטם מדינת ישראל נגד עיתון ה-New york times, לאחר שטור שפורסם בעיתון טען כי אסירים פלסטיניים סובלים תקיפות מיניות קשות על ידי ישראל, ואף טענו כי ישראל 'אימנה' כלבים לאנוס אסירים.

המהלך מגיע לאחר שבמהלך השבוע שעבר פורסם בעיתון טור שטען כי עצירים ואסירים פלסטיניים המוחזקים בבתי הכלא ובמעצרים בישראל עוברים תקיפות מיניות חמורות באופן תדיר, למרות שלא סופקו לכך ראיות. הטור שטח נגד ישראל האשמות כבדות משקל, שכוללות תרבות שלמה של התעללות מינית ושימוש באלימות מינית ככלי לענישה להפחדה.

אחת הטענות המופרכות ביותר, מבין טענות רבות שנשענות אך ורק על 'עדויות' ולא מסופק להן שום סימוכין, היא הטענה הבלתי נתפסת כי ישראל העבירה כלבים 'אימונים מיוחדים' כך שיאנסו אסירים פלסטיניים, דבר שקשה לתאר ככל דבר אחר מעלילת דם, ואפילו לא אחת טובה במיוחד.

מטעם הלשכה נמסר כי: ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הנחו לתבוע את ה'ניו יורק טיימס' על פרסום אחד השקרים המחרידים והמעוותים אי פעם כנגד מדינת ישראל

והוסיפו גם כי נמסר כך מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער: "לנוכח הפרסום של ניקולס כריסטוף ב'ניו יורק טיימס' של אחד מהשקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, שגם זכה לגיבוי מהעיתון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו על התנעת תביעת דיבה נגד ה'ניו יורק טיימס' ".