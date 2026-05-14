עשרות משפחות יקימו את הישוב "עמק דותן" בצפון השומרון

תנופת ההתיישבות בצפון השומרון בעיצומה: בקיץ הקרוב צפוי לעלות לקרקע גרעין משפחות חדש במטרה להקים את היישוב "עמק דותן" בצפון השומרון.

הנחת אבן הפינה ל'עמק דותן' (רועי חדי)

הישוב מותנה באישור הממשלה והישוב יקום לאחר שהממשלה תקבל את ההחלטה. המועצה האזורית שומרון בעצם את אמנה מגבשים כבר גרעיני ישובים שחלקם אושרו על ידי הממשלה וחלקם הם מקווים שהממשלה תאשר בקרוב.

הקמת הישוב מתבצעת על פי תוכנית מיליון בשומרון, אותה קידם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בשנת 2023 יחד עם מהנדסים וגיאוגרפים במטרה להביא מיליון תושבים לשומרון. הישוב יקום כחלק הקמת הישובים החדשים בשומרון בהובלתו של השרבצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ״ץ.

הגרעין מורכב מעשרות משפחות של בוגרי המוסדות הקדם צבאיים בטבריה, לוד וברוכין, בראשותו של הרב חיים ברוך ומורכב בין השאר ממשפחות של חיילי מילואים משוחררים

מחזקים את החיבור האסטרטגי בצפון השומרון

היישוב החדש עמק דותן יוקם בצפון השומרון, סמוך למקום שבו שכן מחנה חטיבת מנשה (חטמ"ר מנשה) שנעקר בגירוש והועבר מחוץ לתחום השומרון לקיבוץ עין שמר, במה שנחשב אז לעקירת "הישוב החמישי", לצד החומש שא-נור גנים וכדים.

עלייתו לקרקע של הגרעין נועדה לעבות ולחזק את ההתיישבות באזור ולייצר חיבור התיישבותי אסטרטגי למרכז צפון השומרון המתחדש בן מבוא דותן שא-נור גנים וכדים. הישוב החדש שכאמור יעלה בכפוף לאישור הממשלה צפוי להחזיר את החיים היהודיים לחבל ארץ הנושא משמעות היסטורית ותנ"כית עמוקה - עמק דותן המקראי שבו, על פי המסורת, חיפש יוסף את אחיו. (וַיֹּאמֶר הָאִישׁ נָסְעוּ מִזֶּה כִּי שָׁמַעְתִּי אֹמְרִים נֵלְכָה דֹּתָיְנָה וַיֵּלֶךְ יוֹסֵף אַחַר אֶחָיו וַיִּמְצָאֵם בְּדֹתָן. בראשית ל"ז)

ראש המועצה האזורית שמה יוסי דגן ומזכ"ל אמנה זאב חבר זמביש, קיימו סיור יחד עם הרב חיים ברוך, משפחות הגרעין לקראת עליה לקרקע.

מתקנים את שלושת החטאים

ראש המועצה האזורית שומרון, אמר:אתם נמצאים כאן באירוע היסטורי, אתם עושים היסטוריה ממש. בזמן הזה אנחנו מחליטים להקים יישוב חדש בצפון השומרון, ליד החטמ"ר שנהרס, יישוב ענק שיהיה מרכז צפון השומרון. יש כאן קהילה חזקה, עם אור חזק של תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה להרים את צפון השומרון, והפעם אנחנו לא נפספס אותה".

דגן הוסיף וציין את המשמעות ההיסטורית של המהלך: "אנחנו באים לתקן פה שלושה חטאים: חטא ראשון, מכירת יוסף, הגלות זה בגלל מכירת יוסף. החטא השני זה החטא של פינוי צפון השומרון, שלפני 20 שנה פינינו את צפון השומרון. והחטא השלישי זה שלא עשינו את זה עד עכשיו. עכשיו צריך לעשות את זה מהר, ובעזרת השם נזכה".

הרב ברוך: מכאן ייצא דבר גדול

הרב חיים ברוך, העומד בראש המוסדות הקדם צבאיים שבוגריהם מקימים את היישוב, אמר: "אני מקנא בכם, כי עשיתי שניים שלושה דברים בחיים שלי אבל לא הקמתי ישוב על הר טרשים קרח. יש פה חבורה גדולה שרוצה לעלות להקים בית מדרש כבר בא' אלול. יש פה חבורה נפלאה, גם הישיבה בלוד, גם טבריה וגם ברוכין ומכאן ייצא דבר גדול"

זאב חבר (זמביש) מזכ"ל אמנה: "אנחנו שמחים לראות אתכם כאן ובע"ה נעמוד במשימה. יהיה פה ישוב ענק. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת מאוד. כל מה שמוקם הוא באישור בעידוד של הממשלה והשמחה הגדולה שאתם נענים לאתגר, ואנחנו נעשה את כל המאמצים שלנו שזה יקרה כמו שצריך".

הקמת הישוב "עמק דותן" היא חלק מהקמת 18 ישובים חדשים בצפון השומרון. בימים אלו המועצה מובילה מהלך רחב לגיוס מאות משפחות עבור 18 יישובים חדשים שיוקמו בצפון השומרון.