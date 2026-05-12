סין נגד נתניהו: "האשמות שלא מבוססות על עובדות"

אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי סין סייעה לאיראן לקדם את פרוייקט הטילים הבליסטיים שלה, משרד החוץ הסיני הכחיש את הדברים: "האשמות חסרות בסיס שלא מבוססות על עובדות"

מתיחות נוספת: דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, הכחיש היום (שלישי) את טענותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיהם סין סייעה לאיראן בקידום פרויקט הטילים הבליסטיים שלה.

"סין הבהירה את עמדתה פעמים רבות. בתור מדינה גדולה ואחראית, סין תמיד ממלאת בנאמנות את המחויבויות הבינלאומיות שלה" טען ג'יאקון בהצהרה שנשא לתקשורת. "אנו מחויבים לקידום הפחתת ההסלמה, וכן לקידום שיחות שלום במטרה להביא לסיום הסכסוך. במקביל, אנחנו דוחים האשמות חסרות בסיס שלא מבוססות על עובדות".

כאמור, בראיון לתכנית "60 דקות" של רשת CBS News ביום ראשון האחרון, נתניהו טען כי "סין סיפקה לאיראן מידה מסוימת של תמיכה ורכיבים מסוימים לייצור טילים. אני לא אהבתי את זה". עם זאת, נתניהו סירב להרחיב בנושא, ימים ספורים בלבד לפני הפגישה המתוכננת של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג שצפויה להתקיים בהמשך השבוע.

עם זאת, בחודש שעבר טראמפ חשף כי כוחות הצבא האמריקני סיכלו ניסיון הברחת ציוד מסין לאיראן. לטענתו, הכוחות לכדו ספינה איראנית שניסתה לחצות את המצור ולשוט לנמל באיראן לאחר שהגיעה לאזור המפרץ מנמל בסין.

"אנחנו השתלטנו על ספינה איראנית שהיו עליה כמה דברים... בוא נקרא להם דברים לא כל כך נחמדים" אמר טראמפ. "לא היינה מרוצים. זו ככל הנראה הייתה מתנה מסין, אני לא יודע, הייתי בהלם, חשבתי שיש לי הבנה עם הנשיא שי. אבל לא משנה, זה הטבע של מלחמה, אנחנו נתמודד עם זה בהתאם".