טראמפ חושף: ארה"ב סיכלה הברחת ציוד דרמטית מסין לאיראן

הנשיא טראמפ חשף בראיון לפני זמן קצר כי ההשתלטות האמריקאית על ספינות איראניות בימים האחרונים לא הגיעה ללא סיבה, וכי סוכלה הברחה משמעותית בין איראן וסין

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חושף כעת בראיון לתקשורת האמריקאית כי במהלך לכידת ספינה איראנית שניסתה לחצות את המצור ולשוט לאיראן לאחר שהגיעה לאזור המפרץ מנמל בסין, איתרו הכוחות הברחה משמעותית של ציוד מסין.

טראמפ הסביר בראיון: "אנחנו השתלטנו על ספינה איראנית אתמול שהיו עליה כמה דברים, בוא נקרא לזה, דברים שהיו עליה לא היו כאלה נחמדים, לא היינה מרוצים".

הנשיא המשיך והרחיב: "זו ככל הנראה הייתה מתנה מסין, אני לא יודע, הייתי בהלם, חשבתי שיש לי הבנה עם הנשיא שי (מנהיג סין) אבל לא משנה, זה הטבע של מלחמה, אנחנו נתמודד עם זה בהתאם".

לבסוף, למרות ניסיון המראיין הנשיא בחר שלא לשתף מידע נוסף על טבע ניסיון ההברחה, אך סביר כי המהלך הסיני יטיל צל על הפגישה המתוכננת בין הנשיא טראמפ לנשיא שי, אשר נדחתה כבר מספר פעמים בעקבות חיכוכים בין המדינות.