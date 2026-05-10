נתניהו בראיון לתקשורת הזרה: יש עוד עבודה לעשות באיראן

ראש הממשלה נתניהו ממשיך בנטייתו להתראיין לתקשורת הזרה, למרות דממה יחסית לתקשורת המקומית, ופרסם קטע מראיון שביצע לתוכנית האמריקאית "60 דקות", בה הציג נתניהו את ההישגים במלחמה באיראן, והסביר מה עוד נותר לבצע.

ראשית הסביר ראש הממשלה במענה לשאלה האם המלחמה עם איראן הסתיימה כך: "אני חושב שזה השיג המון, אבל זה לא נגמר. עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק, עדיין יש את השלוחים האזוריים של איראן, תוכנית הטילים הבליסטיים שהם רוצים להמשיך לייצר. אנחנו שחקנו המון, אבל חלק מזה עדיין שם ויש עוד עבודה לעשות".

בהמשך לדבריו, נשאל נתניהו כיצד הוא רואה את האורניום המועשר נלקח מידיה של איראן, וענה באופן חד: "נכנסים ולוקחים את זה" המראיין המשיך והקשה בתגובה לכך ושאל האם זה יבוצע על ידי כוחות מיוחדים, של ארצות הברית או ישראל ונתניהו הסביר כך: "אני לא אדבר על אמצעים צבאיים, הנשיא טראמפ אמר לי 'אני רוצה להיכנס לשם'. אם יש לך הסכם, ואתה נכנס ומוציא את זה, למה לא, זו הדרך הכי טובה".

ובמידה ולא יושג הסכם עם איראן, הסביר נתניהו האם הדבר יבוצע על ידי כוח צבאי: "אתה תשאל, אני הולך להתחמק, כי אני לא מתכוון לדבר על תרחישים ואפשרויות צבאיות או כל סוג של תוכניות שכאלה, אני לא מתכוון להציב לוח זמנים, אבל אני אגיד שזו משימה חשובה ברמה דמיונית".