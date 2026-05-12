"סבורים שזו טעות": עוצמה יהודית במסר למפלגות החרדיות

מתיחות בקואליציה: בעוצמה יהודית פנו הערב (שלישי) במסר למפלגות החרדיות, זאת לאור ההוראה של הרב לנדו לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי.

"על אף שעוצמה יהודית חזקה, אנו סבורים כי הקדמת הבחירות בעת הזו היא טעות" נאמר. "אנו דורשים ממפלגות המחנה הלאומי לנהוג באחריות, ולא להפיל את הממשלה. יש לממשלה הזאת עוד כמה משימות לבצע".