"סבורים שזו טעות": עוצמה יהודית במסר למפלגות החרדיות

מתיחות בקואליציה: בעוצמה יהודית פנו הערב (שלישי) במסר למפלגות החרדיות, זאת לאור ההוראה של הרב לנדו לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי.
"על אף שעוצמה יהודית חזקה, אנו סבורים כי הקדמת הבחירות בעת הזו היא טעות" נאמר. "אנו דורשים ממפלגות המחנה הלאומי לנהוג באחריות, ולא להפיל את הממשלה. יש לממשלה הזאת עוד כמה משימות לבצע".
כאמור, אחרי שראש הממשלה החליט לדחות את ההצבעה על חוק הגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו זימן לביתו את חברי הכנסת של דגל התורה והורה להם לפעול לפיזור הכנסת. "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות" אמר. "צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר". בעקבות הנחיית הרב לנדו, מפלגות האופוזיציה - יש עתיד, ישראל ביתנו ורע"מ - הגישו הצעות חוק לפיזור הכנסת, במטרה להביא להקדמת הבחירות. עם זאת, התזמון היה מאוחר מדי - במידה והיו מגישים את ההצעה כבר אתמול, לפני ההודעה של הרב לנדו, היא הייתה יכולה לעלות כבר מחר, אך מכיוון שהיא הוגשה רק היום היא תוכל לעלות להצבעה בקריאה טרומית רק בשבוע הבא - כשעד אז ייתכן שנתניהו כבר יצליח לשכנע את החרדים להישאר בממשלה.
