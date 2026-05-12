קלטו את הטעות: האופוזיציה בפנייה חריגה ליו"ר הכנסת

אחרי שהגישו את ההצעה לפיזור הכנסת מאוחר מדי להעלאה לפני שבוע הבא, מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי פנתה באופן חריג ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה

שעות ספורות אחרי שההצעה הונחה על שולחן הכנסת, מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי פנתה כעת (שלישי) ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בבקשה לכנס נשיאות ומיוחדת ולהקדים את העלאת החוק לפיזור הכנסת כבר למחר. זאת על רקע ההוראה של הרב לנדו למפלגות החרדיות לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי.

"לאור שינוי הנסיבות ותמיכת חברי דגל התורה בפיזור הכנסת, אבקש לקיים ישיבת נשיאות הכנסת באופן טלפוני עוד היום על מנת לקדם את חוק פיזור הכנסת ה- 25 מחר במליאה", נאמר בפנייה של בן ארי.

כאמור, אחרי שראש הממשלה החליט לדחות את ההצבעה על חוק הגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו זימן לביתו את חברי הכנסת של דגל התורה והורה להם לפעול לפיזור הכנסת. "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות" אמר. "צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר".

בעקבות הנחיית הרב לנדו, מפלגות האופוזיציה - יש עתיד, ישראל ביתנו ורע"מ - הגישו הצעות חוק לפיזור הכנסת, במטרה להביא להקדמת הבחירות. עם זאת, התזמון היה מאוחר מדי - במידה והיו מגישים את ההצעה כבר אתמול, לפני ההודעה של הרב לנדו, היא הייתה יכולה לעלות כבר מחר, אך מכיוון שהיא הוגשה רק היום היא תוכל לעלות להצבעה בקריאה טרומית רק בשבוע הבא - כשעד אז ייתכן שנתניהו כבר יצליח לשכנע את החרדים להישאר בממשלה.