אופוזיציה מביכה: פספסו הזדמנות אדירה להפיל את הממשלה

האופוזיציה הגישה היום, מעט מאוחר יותר, את ההצעה לפיזור הכנסת. כעת, טרם ברור האם עד ההצבעה שבוע שעבר, ראש הממשלה נתניהו ישכנע אותם שלא להפיל את הממשלה

לאחר שהרב לנדו קיבל החלטה והורה היום (שלישי) למפלגות החרדיות לפזר את הכנסת בהקדם האפשרי - האופוזיציה הניחה הצעה לפיזור הכנסת.

נזכיר כי לאחר שראש הממשלה החליט לדחות את ההצבעה על חוק הגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו זימן לביתו את חברי הכנסת של דגל התורה (הפלג הליטאי ביהדות התורה).

מבית הרב לנדו יצאה הודעה: "חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני מרן את המצב הנוכחי. יצוין כי בניגוד לדיווחים שונים - ישנה אחדות דעים ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות באופן מלא ומוחלט.

מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה: אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג "גוש" אינו קיים מבחינתנו יותר".

החוק לפיזור הכנסת מטעם סיעת יש עתיד (״ביחד״) הונח על שולחנה של הכנסת וישובץ בסדר יומה של הכנסת בשבוע הבא".

ממפלגת ישראל ביתנו נמסר: "סיעת ישראל ביתנו תעלה בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, במטרה להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת ממשלת טבח ה-7 באוקטובר, הממשלה הכושלת ביותר בתולדות המדינה.