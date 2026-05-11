ליברמן זועם: "כל הסדר מול איראן יוביל אותנו למצב גרוע יותר"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס להמשך המלחמה בלבנון וטען כי "כל הסדר מול איראן מוביל אותנו למצב גרוע יותר מאשר בפרוץ המלחמה. מול איראן חייבים הכרעה"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה להמשך הלחימה בלבנון וכן למשא ומתן מול איראן, כשבדבריו הבהיר כי נדרשת הכרעה ולא הסכם דיפלומטי.

"לצערי, אנחנו פתחנו גם הבוקר עם הודעת הותר לפרסום. לפני כמה שעות התפרסם שעוד שלושה חיילי צה״ל נפצעו מרחפנים" אמר ליברמן. "זה רק מוכיח שמה שאנחנו צריכים בלבנון זה לא הפסקת אש אלא הכרעה".

לטענתו, "כל הסדר מול איראן מוביל אותנו למצב גרוע יותר מאשר בפרוץ מלחמת שאגת הארי. מול איראן חייבים הכרעה".

עוד התייחס לראיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתכנית "60 דקות", כשאמר כי "נדהמתי לשמוע את ראש הממשלה שהתראיין לרשת זרה ואמר שהוא לא מושלם בחיזוי האירועים. לו היה מדבר איתי, הייתי אומר לו שאין ספק שאיראן תשתמש במיצרי הורמוז. בשביל זה לא צריך חיזוי אלא יכולת אנליטית. ההבדל ביני לבין בנימין נתניהו הוא שאצלי 7 באוקטובר לא היה קורה".