ליברמן מתחזק: שתי נשים הצטרפו לישראל ביתנו

מפלגת ישראל ביתנו הודיעה על צירופן של שתי נשים חדשות לרשימת המפלגה. ליברמן בירך: "בטוח שתתרום רבות לעשייה הציבורית שלנו ולקידום ממשל מקצועי ואחראי בישראל"

נערכים לבחירות: מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר (שני) על צירופן של ד”ר יעל בנבנישתי ושלי שמיר קינן למפלגה. בהודעת ההצטרפות בנבנישתי וקינן הודיעו על תמיכתן באביגדור ליברמן לראשות הממשלה.

ד״ר יעל בנבנישתי היא בעלת דוקטורט מאוניברסיטת חיפה, מומחית למדיניות ציבורית, בריאות ורווחה ופועלת בישראל ובפורומים בינלאומיים בצומת שבין חדשנות טכנולוגית, כלכלה והשפעה חברתית. במסגרת עשייתה המקצועית היא משמשת משנה למנכ”ל InsurTech Israel ויושבת מעל עשור בדירקטוריונים בארגונים ובחברות בתחומי יזמות וחדשנות. בנבנישתי עומדת בראש מטה האזרחים הוותיקים של מפלגת ישראל ביתנו ופועלת רבות למען רווחתם של אזרחים ותיקים.

שלי שמיר קינן היא בעלת תואר ראשון בתקשורת, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במשפטים. במפלגה אמרו כי "היא מביאה עמה ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתפקידי ניהול בכירים, כמנכ”לית וכדירקטורית בחברות מובילות, לצד מומחיות בניהול אסטרטגי, ניהול משברים והובלת תהליכים מורכבים. במהלך השנים פעלה לקידום שוויון מגדרי וייצוג נשים בצמתי קבלת ההחלטות".

“אני רואה בישראל ביתנו בית פוליטי המחבר בין כלכלה, חברה, ביטחון ויחסי חוץ לכדי מדיניות אחת ברורה וציונית" אמרה בנבישתי בעת הצטרפותה. "אביגדור ליברמן הוא מנהיג עם ניסיון רב, שמבין את המציאות המורכבת ויודע לקבל החלטות אחראיות, המאזנות בין צורכי הביטחון, המשק והחברה בישראל והוא צריך להנהיג את מדינת ישראל".

קינן הוסיפה כי "אני מאמינה בדרכו של אביגדור ליברמן. הוא מנהיג מנוסה עם עמוד שדרה שהוכיח את עצמו לאורך השנים ופועל תפיסה של ציונות, עקביות, ביצועים ותוצאות. הוא ראוי להוביל את ישראל, בוודאי בעת המורכבת הזו. אני מצטרפת לישראל ביתנו כדי לרתום את הניסיון שלי לניהול ענייני ומקצועי למען המדינה".