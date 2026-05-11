תקרית בדרום לבנון: 3 לוחמי צה"ל נפצעו מפגיעת רחפן נפץ

בצה"ל אישרו כי שלושה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל מוקדם יותר היום (שני) כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.
כזכור, בימים האחרונים דווח על סדרה ארוכה של תקריות שבהם חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. שלושה לוחמים נפצעו שלשום באחד האירועים הללו, בהם לוחם במילואים שנפצע באורח קשה, וקצין במילואים ולוחם מילואים נוסף שנפצעו באורח בינוני.
אמש דווח כי שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך למושב מרגליות, זאת בעקבות נפילת רחפן נפץ במרחב. לוחמי האש שהוזעקו למקום פעלו לבלימת התפשטות האש ולתיחום מוקדי הבעירה בשטחים החקלאיים ובקו הרכס.
