שריפה פרצה סמוך למושב בצפון בעקבות פגיעת רחפן נפץ

איום רחפני הנפץ נמשך: שריפה נרחבת פרצה הערב (ראשון) בשטח פתוח סמוך למושב מרגליות, זאת בעקבות נפילת רחפן נפץ במרחב. בשלב זה לא דווח על נפגעים בגוף.

(צילום: דוברות כבאות והצלה)

לוחמי האש שהוזעקו למקום פעלו לבלימת התפשטות האש ולתיחום מוקדי הבעירה בשטחים החקלאיים ובקו הרכס. "עם קבלת הדיווח על נפילת רחפן והתפתחות שריפה, הוזנקו למקום צוותי כיבוי" אמר מפקד האירוע, רשף אושרי אלמקייס. "פעלנו בתנאים מורכבים במטרה לבלום את התפשטות האש ולמנוע נזק לשטחים החקלאיים. כעת האירוע בשליטה".

במקביל, אזעקות נשמעו במספר יישובים בקו העימות בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל עדכנו בהמשך כי שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כשאין נפגעים לכוחותינו.

עוד הודגש כי ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. "מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה" נמסר.

כזכור, בימים האחרונים דווח על סדרה ארוכה של תקריות שבהם חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. שלושה לוחמים נפצעו אמש באחד האירועים הללו, בהם לוחם במילואים שנפצע באורח קשה, וקצין במילואים ולוחם מילואים נוסף נפצעו באורח בינוני. השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.